يان كوبيتش في زيارة وداعية للنائب فؤاد مخزومي

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استقبل رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي في بيت البحر، بحضور عقيلته رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي، والمستشارة السياسية الدكتورة كارول زوين، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه.

إثر اللقاء، شكر مخزومي كوبيتش على الجهود التي بذلها لمساعدة لبنان لا سيما في الظروف الصعبة التي مر بها البلد وفي مقدمها جريمة مرفأ بيروت. وجدد شكره للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عموماً على المساعدات التي وصلت للمتضررين في بيروت المنكوبة، والدعم المتواصل للبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية والصحية التي يمر بها، عدا عن الدعم الذي تقدمه قوات الأمم المتحدة اليونيفيل في الجنوب.

وتمنى مخزومي التوفيق لكوبيتش في مهمته الجديدة في ليبيا.