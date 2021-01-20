ثلوج وأمطار غزيرة ... متى ينحسر المنخفض الجوي؟!

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يستمر تأثير العاصفة اليوم بطقس ممطر ورياح شمالية قوية فيما تتساقط الثلوج على ٨٠٠م ٩٠٠م على أن ينحسر المنخفض مساءً مع عودة الاستقرار وطقس قارس البرودة وجليد على الجبال حتى المتدنية منها.

تفاصيل طقس اليوم:

١- الحرارة ساحلاً بين ٦ و ١٢ درجة، بقاعا بين -٤ و ٤ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين -١ و ٤ درجة

٢- الجو ممطر مع عواصف رعدية فيما تتساقط الثلوج على ٨٠٠م

٣- الرياح شمالية قوية ٦٠كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٩٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية سيئة محليا

٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

طقس اليومين المقبلين:

الخميس: تنحسر العاصفة والطقس بارد وقليل السحب فيما الحرارة تكون على الشكل التالي: ساحلا بين ٧ و ١٢ درجة، بقاعاً بين -٤ و ٤ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين -٢ و ٣ درجات ويتشكل الجليد على الجبال المتدنية وفي البقاع.

الجمعة: طقس مستقر بارد وقليل السحب فيما الحرارة تكون على الشكل التالي : ساحلا بين ٧ و ١٥ درجة، بقاعاً بين -٤ و ٧ درجات وعلى الـ ١٠٠٠م بين -٢ و ٦ درجات ويتشكل الجليد على الجبال المتدنية وفي البقاع.