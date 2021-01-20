تمديد الإقفال العام؟!

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يجتمع المجلس الأعلى للدفاع في بعبدا يوم غد الخميس، للبحث في وضعية الاقفال، واتخاذ القرار المناسب، لجهة تمديد فترة إعلان “حالة الطوارئ الصحية”.



ورجحت مصادر معنية في حديثٍ لصحيفة “اللواء” ان يتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرارا بتمديد الأقفال العام لمواجهة وباء كورونا بفعل استمرار تزايد الإصابات وارتفاع حالات الوفاة قد يتشعب النقاش ليشمل موضوع الاستشفاء بأعتبار أن البلد في حال طوارئ صحية وتطرح في الاجتماع نتائج الأقفال الذي ينتهي الاثنين المقبل ودراسة استراتيجية جديدة بعد تسلم توصيات لجنة كورونا التي تسبق اجتماع المجلس الأعلى للدفاع.