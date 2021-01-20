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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

20
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 الأخبار: تنصيب بايدن اليوم: ولاية ثانية لترامب في الشرق الأوسط

ضحايا «كورونا» يتخطّون الـ 2000... المستشفيات الخاصة تكذب

سويسرا تؤكّد: ندقّق في اختلاسات في مصرف لبنان

 

 

الديار: دياب يتصدر الوسطاء لحل الأزمة الحكومية: «خلصوني من هالحمل» !
«القوات» يقود عملية توحيد صفوف المعارضة: الرصاصة الأولى «كتائبية»
وزير الصحة يتحرك قضائيا ضد المستشفيات وتوجه لتمديد الاقفال العام على دفعتين

 

 

 


نداء الوطن : "حزب الله" يرفع الحظر الحكومي و"هامش" باسيل يضيق
حركة دياب: "مونتاج" لشتيمة عون

 

 


اللواء: الكورونا خارج السيطرة.. ودياب يسابق عاصفة الإنهيار الكبير!
الحريري لن يعتذر وزيارة بعبدا تنتظر اتصالاً.. وتوجه غداً لتمديد الإقفال حتى منتصف شباط

 

 

 

الجمهورية: الحريري ينتظر عون .. وعون لن يتصل

 

 

 

 النهار: الوساطات تتساقط... والاقفال يمدّد 10 أيام

 

 

 


l'orient le jour: La BDL visée par une demande d’entraide judiciaire envoyée par la Suisse

 

 

 


the daily star: Virus death toll over 2,000 after another daily record

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