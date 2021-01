عناوين الصحف ليوم الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

A + A -

الأخبار: تنصيب بايدن اليوم: ولاية ثانية لترامب في الشرق الأوسط

ضحايا «كورونا» يتخطّون الـ 2000... المستشفيات الخاصة تكذب



سويسرا تؤكّد: ندقّق في اختلاسات في مصرف لبنان





الديار: دياب يتصدر الوسطاء لحل الأزمة الحكومية: «خلصوني من هالحمل» !

«القوات» يقود عملية توحيد صفوف المعارضة: الرصاصة الأولى «كتائبية»

وزير الصحة يتحرك قضائيا ضد المستشفيات وتوجه لتمديد الاقفال العام على دفعتين



نداء الوطن : "حزب الله" يرفع الحظر الحكومي و"هامش" باسيل يضيق

حركة دياب: "مونتاج" لشتيمة عون



اللواء: الكورونا خارج السيطرة.. ودياب يسابق عاصفة الإنهيار الكبير!

الحريري لن يعتذر وزيارة بعبدا تنتظر اتصالاً.. وتوجه غداً لتمديد الإقفال حتى منتصف شباط

الجمهورية: الحريري ينتظر عون .. وعون لن يتصل

النهار: الوساطات تتساقط... والاقفال يمدّد 10 أيام



l'orient le jour: La BDL visée par une demande d’entraide judiciaire envoyée par la Suisse



the daily star: Virus death toll over 2,000 after another daily record