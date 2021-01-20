أسرار الصحف ليوم الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

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نداء الوطن : خفايا



تحدثت مصادر أمنية عن اكتشاف تورط عدد من عناصر مديرية الجمارك في مطار بيروت، بينهم مراقب متوارٍ عن الأنظار، في عمليات تهريب مخدرات.

دعت اوساط طبية متنية وزير الصحة الى تحويل المستشفى الكندي من مستشفى لحجر المصابين بكورونا وعلاجات اولية الى مستشفى يعالج المصابين في العناية الفائقة ايضا وذلك بسبب الاصابات المرتفعة وحاجة المنطقة الملحة اليه.

اللواء: أسرار

همس

استبعد مصدر لبناني مقيم في واشنطن إجراءات أميركية عاجلة، تساهم في إراحة الوضع اللبناني، لكن المؤكد أن لا إجراءات جديدة معادية..



غمز

ربطت جهات نافذة بين المعلومات عن طلب دولي للتحقيق مع شخصية مصرفية رفيعة وجولة مرجع على خلاف معه؟



لغز

يشكو مواطنون من تراجع الخدمات التي يقدمها «واتس آب» بالرغم من صرف النظر حالياً عن طلب «البيانات الشخصية».