«القوات» يقود عملية توحيد صفوف المعارضة: منذ شهر تقريبا ينكب الحزب على التشاور بخصوص هذا المسعى

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الديار : كثّف حزب «القوات اللبنانية» جهوده لتوحيد صفوف المعارضة. وقالت مصادره لـ«الديار» انه «منذ شهر تقريبا ينكب الحزب على التشاور بخصوص هذا المسعى خاصة بعدما تعددت العناوين المطروحة بين انتخابات نيابية مبكرة وانتخابات رئاسية مبكرة ومؤتمر تأسيسي وتغيير النظام، ما يستدعي اعتماد عنوان واحد بعد توحيد الصفوف».

واضافت المصادر انه منذ نحو اسبوع بدأ التواصل مع مختلف الفرقاء لتوحيد المعارضة من خلال توحيد الصفوف والعنوان كي نتحول قوة ضغط حقيقية قادرة على اخراج البلد مما هو فيه ودفع الامور قدما باتجاه التغيير المنشود.

لكن للاسف تفاجأنا برد «الكتائب» وبالهجوم غير المبرر الذي شنه النائب المستقيل سامي الجميل علينا. وكان الجميل شن خلال حديث تلفزيوني هجوما لاذعا على «القوات» معتبرا انها «تُغيّر مواقفها وفق مصلحتها ووفق حساباتها، فعندما راهنت القوات على العهد كان باسيل صالحًا واليوم حصل العكس، بالنسبة لي هناك مشكلة ثقة والتي يُسبّبها الأداء».