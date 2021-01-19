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جدل حول توزيع القوات دواء "للكورونا" غير مرخص أو معترف به!

19
JANUARY
2021
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نشر المسؤول في القوات اللبنانية شربل أبو عيد التغريدة التالية:" في حين تقف الدولة عاجزةً عن تأمين حبة بانادول، أمنّا كمية من دواء ivermectin المعالِج لكورونا ليوزع مجاناً بناءً لوصفة طبية. اغتاظت الوزارة و"أغارت" على مستوصفاتنا." وإتهم وزارة الصحة "انها تمرر ادوية ايرانية دون المرور بمختبرات الوزارة".

فانهالت التساؤلات والاستنكارات عن كيفية سمح حزب القوات لنفسه بتوزيع دواء غير مرخص طبياً لمكافحة الكورونا وغير معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية في هذا المجال، ولم تعطي وزارة الصحة اللبنانية أي إذن في هذا الشأن. فكتب هشام حداد بمعرض الرد :" نسيلي كل شي بالسياسة، الدوا منو مثبت ومنو بروتوكول ناتج عن ابحاث واللي عم تعملوه كارثي علميا... هيدا وباء قاتل عم يفتك بالبشرية ما فيكن تنزلوه لمستوى توزيع سياسي لدواء للدود." وجاء رد الإعلامي جاد أن جوده أيضاً : " كيف بتقررو توصفو ادوية للناس على ذوقكن؟ هون السؤال. بعدين وضع القطاع الطبي اليوم من نتائج فشلكن لما استلمتو وزارة الصحة وكان بالكن تعملو حملات سياسية بملف الكهرباء... اما قصة الادوية الايرانية فكذبة اضافية لا بتأخر ولا بتقدم."

ويذكر أيضاً أن مكتب المردة في عكار نشر عبر صفحته على الفيسبوك اعلانان مماثلاً عن توزيع هذا الدواء - ivermectin - بوصفة طبية على مرضى الكورونا الذين يبلغون من العمر 50 سنة وما فوق بمسعى من النائب طوني فرنجيه. 

 

 

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