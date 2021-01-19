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لبنان القوي: نجدد الدعوة للحريري ‏بالخروج من حال المراوحة والتواصل مع الرئيس عون ليشكلا معاً الحكومة الاصلاحية

19
JANUARY
2021
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عقد تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر البيان الآتي :

- يأمل التكتل في أن يكون قد حان الوقت وإكتملت الظروف لتشكيل الحكومة التي طال انتظارها، ويجدد الدعوة لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ‏بالخروج من حال المراوحة والتواصل مع رئيس الجمهورية ليشكلا معاً الحكومة الاصلاحية الموعودة وفقاً لثوابت الميثاق وقواعد الدستور.

- ‏ يدعو التكتل إلى مواكبة المتغيرات الحاصلة في الشرق الاوسط والعالم بما يحفظ لبنان ووحدته وإستقراره، ‏ويرى التكتل ان على اللبنانيين بلورة مواقف وطنية موحدة من الاستحقاقات الكبرى بما يضمن تجنيب الوطن أي خضّات نتيجة من أي إنقسامات كالإفادة من أي تفاهمات.

- يشدد التكتل على وجوب إبداء الأولوية للقوانين الإصلاحية وقوانين مكافحة الفساد وضرورة إقرارها سريعًا في مجلس النواب، خاصة القوانين المتعلقة بأموال اللبنايين وإيداعاتهم والمتعلقة بقوانين ضبط التحويلات الى الخارج (capital control) وإسترداد الأموال المحوّلة والمهرّبة الى الخارج، وإستعادة الأموال المنهوبة، وكشف حسابات وأملاك المتعاطين بالشأن العام ولا نجد أي مبرر لعدم إنكباب كل الكتل النيابية على هذه القوانين وإنهائها بإقرارها بأقصلى سرعة ممكنة، لما لها من أثر في إصلاح الأوضاع وإعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم. وقد قرر التكتل الإنكباب على مراجعة كل القوانين التي قدّمها ولم تُقر وإنهاء كل القوانين التي هي قيد الإعداد من قبل نوّابه من أجل محاولة الدفع بها بالتعاون مع رئيس مجلس النواب وكافة الكتل النيابية.

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