رئيس الجمهورية استقبل الرئيس دياب وتابع معه عملية تفعيل تشكيل الحكومة. الرئيس دياب: لقاء قريب بين الرئيس عون والحريري في الوقت الذي يجدانه مناسبًا

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والنقاط المنجزة والايجابية أكثر بكثير من بعض العقد التي لا تزال بحاجة لتدوير زوايا

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا بعد ظهر اليوم رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب في اطار التحرك الذي يقوم به الرئيس دياب على صعيد عملية تشكيل الحكومة.



وبعد اللقاء صرّح الرئيس دياب للاعلاميين فقال:"عرضت مع فخامة الرئيس الاوضاع في البلد لاسيما في موضوع تشكيل الحكومة، وقد لمست كل الاستعداد لدى فخامته لإعادة تفعيل عملية التشكيل، كما لمست ذلك لدى الرئيس سعد الحريري ودولة الرئيس بري، وأعتقد أنه سيكون هناك لقاء قريب إن شاء الله بين الرئيس عون والرئيس الحريري في الوقت الذي يجدانه مناسباً لمتابعة هذا الموضوع والوصول الى الحل المناسب لولادة الحكومة في اسرع وقت ممكن، وبحسب ما لمست من الجميع إن النقاط المنجزة والايجابية أكثر بكثير من بعض العقد التي لا تزال بحاجة لتدوير زوايا سياسية، ولكن لقد لمست نية لدى الجميع لمتابعة هذا الموضوع في اسرع وقت ممكن، لأنه، كما ترون، إن الاولوية للبنان وللبنانيين هو معالجة كل المواضيع الحياتية واليومية، إن كان على الصعيد الاجتماعي او الاقتصادي او المالي، وهذا يحصل عندما يتم تشكيل حكومة."



ورداً على سؤال عن مدى سرعة انجاز عملية التأليف، قال الرئيس دياب: "طبعاً إن سرعة هذا الموضوع هي عند فخامة الرئيس ودولة الرئيس، ولكن كما قلت سابقاً، لقد لمست ايجابية لدى الجميع لمعالجة هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن لأن البلد بحاجة لحكومة وبأسرع وقت".