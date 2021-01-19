حمدان: اليوم هم عظام رميم..

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كتب العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون على مواقع التواصل الاجتماعي:

‏وطن الامال والاحلام من "دموع أهل الشهداء"يقاوم اصعب المعادلات الخارجية و توحش الفاسدين عصابة الفيدرالية المذهبية الطوائفجية في الداخل.

البائدون يلفّون ويلتفّون ويبحثون عن حكومة أوهام وتقطيع وقت، ولبنان في خطر داهم.

ويهربون إلى جبهات الكذب والنفاق اللاوطني المتعارضة، وهم ساقطون بأسمائهم وأفعالهم، حرامية المال العام ومجرمي الميليشيات والكانتونات ..

وهم عندما كانوا ذات قيمة لم نخف منهم..

اليوم هم عظام رميم..