هل يعود مستشفى "باستور" إلى العمل؟

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أعلنت "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" انها "وبعد التقارير الاعلامية التي تم تداولها حول مستشفى باستور - جونيه ورغبة ادارته بتشغيله، عقدت الهيئة اجتماعا صباح اليوم مع صاحب العلاقة البروفيسور جورج الحاج بطرس، أفضى الى الاتفاق على تشغيل المستشفى لمدة6 اشهر للحالات الطارئة للمصابين بكورونا بسعة 10 أسرة في المرحلة الاولى، ابتداء من يوم الاثنين 25 الجاري على ان يتم توسيع القدرة الاستيعابية بسرعة، وعلى ان تقدم خدمة الطوارئ للمصابين بكورونا مجانا دون اي مقابل".





واشارت الى ان "الاتفاق يلحظ حق الاولوية للهيئة بتشغيل المستشفى بعد مرور هذه المدة كمستشفى عادي وفقا لعقد تشغيل يوقع بين الطرفين".





وشددت على ان "هذه الخطوة المنطلقة من ايمانها بالعمل المؤسساتي وضرورة المحافظة على رسالة الطب وحق الطبابة، تأتي في اطار توسيع نشاطاتها الانسانية، ومن ضمن مبادراتها المستمرة لمكافحة كورونا ولمساندة المستشفيات والطواقم الطبية على تخطي هذه الفترة العصيبة على القطاع الاستشفائي والجسمين الطبي والتمريضي في لبنان".