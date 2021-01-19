الحريري التقى دياب.. وهذا ما تمّ بحثه

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اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، الى اننا بحاجة الى وفاق سياسي بين كل الافرقاء المعنية، ونحن اليوم مضى 12 شهرا على تاليف حكومة التحديات، وخلال هذا العام مضى ازمات على البلد اكثر مما مضى على البلد في 12 سنة، واتفقت مع الحريري على ضرورة تشكيل حكومة باسرع ما يمكن لحل هذه الازمات المتتالية التي اثرت على لبنان سلبا.



ودعا دياب كل الجهات للبناء على الايجابيات التي وصلنا لها فيما خص تشكيل الحكومة، والحريري ابدى انفتاحا للتشاور مع كل الجهات لحل المشاكل اليومية التي يعاني منها المواطن.

ولفت رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال في "بيت الوسط"، إلى "أنّني أشكر دياب على زيارته، وبحثنا في ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت، وأبديت كل انفتاح للتشكيل وموقفي واضح".