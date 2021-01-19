وزير الصحة تقدّم بدعوى ضدّ مديري مستشفيات لم يفتحوا أقسام "كورونا"

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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن بيان أعلن فيه أنه "تقدم بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية بحق مدراء المستشفيات الحكومية التالية: قانا وحاصبيا وقبرشمون وضهر الباشق لتلكؤهم الواضح وتقاعسهم في تجهيز أقسام خاصة بمرضى كورونا ولا سيما أسرة العناية الفائقة، وذلك رغم الإمكانات والمساهمات المالية التي وضعت بتصرفهم من موازنة وزارة الصحة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، والتجهيزات بأحدث المعدات عبر قرض البنك الدولي".



ولفت الوزير حسن بشكل خاص إلى "عدم اضطلاع مستشفى ضهر الباشق بالمسؤولية المزدوجة الملقاة على عاتقه كونه خصص لاستقبال المدنيين كما السجناء المصابين بالوباء".

كما لفت إلى أن مدير مستشفى قبرشمون الحكومي "حرض الموظفين على توقيع العرائض لعدم افتتاح قسم كورونا بالإضافة إلى التعرض لمسعفي الصليب الأحمر اللبناني الذين حاولوا إيصال أحد المرضى للمستشفى ورفض إستقباله وحتى تقديم الإسعافات الأولية له مما أدى إلى وفاته لاحقا".

وأكد الوزير حسن أن "تنفيذ هؤلاء المديرين المطلوب منهم، كان ليؤمن زهاء خمسة وثلاثين سرير عناية فائقة ويسهم بشكل فعال في علاج المرضى من ذوي الحالات الحرجة، وطلب إجراء اللازم بحق المديرين المستهترين بصحة المواطنين، والذين عرضوا حياة الناس للخطر المحدق أمام الإنتشار السريع للوباء".