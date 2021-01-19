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الطقس عاصف وشديد البرودة.. متى ينحسر المنخفض الجوي؟

19
JANUARY
2021
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توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا، مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، وتسيطر الكتل الهوائية الشديدة البرودة على كامل الاراضي اللبنانية كما تنشط الرياح، وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق، وتخف حدة الأمطار والثلوج بعد الظهر وتنحسر تدريجيا اعتبارا من المساء، وتحل موجات من الصقيع حيث يتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

وجاء في النشرة:

الحال العامة: لا يزال الحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة منخفض جوي ماطر، عاصف ومصحوب بكتل هوائية باردة حتى مساء يوم غد الأربعاء حيث ينحسر تدريجيا، بينما يبقى تأثير الكتل الهوائية الباردة للأيام التالية.
الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم اجمالا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها الى 80 كم/س خاصصا شمال البلاد فترة قبل الظهر، يرتفع معها موج البحر الى 4 امتار، ويحذر من تساقط اللوحات الاعلانية على الطرق وتشكل السيول وانجرافات التربة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1100متر، تخف حدة الأمطار خلال الفترة المسائية.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة حيث تكون دون معدلاتها الموسمية، وتسيطر الكتل الهوائية الشديدة البرودة على كامل الاراضي اللبنانية كما تنشط الرياح، وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خلال الفترة الصباحية مع حدوث برق ورعد، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق. تخف حدة الأمطار والثلوج بعد الظهر وتنحسر تدريجيا اعتبارا من المساء، وتحل موجات من الصقيع حيث يتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع درجات حرارة متدنية صباحا، ويتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع ال 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية، كما تنخفض نسبة الرطوبة.

الجمعة: صاف اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة، يتحول ليلا الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

والحرارة على الساحل من 8 الى 15 درجة، فوق الجبال من 1 الى 6 درجات، في الداخل من 3 الى 7 درجات".

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