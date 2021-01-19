"الغُراب" وشريكُهُ في قبضة قوى الامن

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صــدر عـــــن المــديريـة العـامــة لقـــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبــة العلاقــات العامــة البـــــلاغ التــــالـي:

استكمالًا لخطّة عمل شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي القاضية بملاحقة أفراد عصابات سرقة السيّارات وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبعد أن تمكّنت القُطُعات المختصّة من تحديد هويّة عدد منهم، ومن بينهم:

أ. غ. (مواليد عام 1994، لبناني) ملقّب بالغراب

وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة سيّارات، ويوجد بحقّه بلاغات بحث وتحرٍّ بالجرم ذاته.

بتاريخ 16-1-2021، ونتيجة عمليّات المتابعة، توصّلت القُطُعات المختصّة في الشّعبة إلى تحديد مكان تواجده.

على الفور، توجّهت القوّة الخاصّة الى المكان، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة، تم رصد المُشتبه به خلال قيامه بمحاولة سرقة سيّارات من محلّة الكفاءات، وتمكّنت بكمين محكم من توقيفه ومن معه ويدعى: -ع. ا. (مواليد عام 2000، سوري).

بتفتيشهما ضبط بحوزتهما قفّازات يستخدمانها في عمليّات السرقة، بطاقة هويّة ورخصة سوق مزورتيّن ومبلغ مالي.

بالتّحقيق معهما، اعترفا بانضمامهما الى عصابة سرقة سيّارات، وأنّهما نفّذا:

- /4/ عمليّات سرقة طالت سيّارات مستأجرة بطريقة احتياليّة من شركات لتأجير السيّارات.

- /3/ محاولات سرقة سيّارات بواسطة الكسر من مناطق ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.

كما اعترف الأوّل باستخدامه للهويّة ورخصة السّوق المزوّرتين خلال تنقّلاته.

أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف سائر المتورّطين.