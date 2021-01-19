living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"الغُراب" وشريكُهُ في قبضة قوى الامن

19
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صــدر عـــــن المــديريـة العـامــة لقـــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبــة العلاقــات العامــة البـــــلاغ التــــالـي:
 
استكمالًا لخطّة عمل شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي القاضية بملاحقة أفراد عصابات سرقة السيّارات وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانيّة، وبعد أن تمكّنت القُطُعات المختصّة من تحديد هويّة عدد منهم، ومن بينهم:
 
أ. غ. (مواليد عام 1994، لبناني) ملقّب بالغراب
وهو من أصحاب السّوابق بجرم سرقة سيّارات، ويوجد بحقّه بلاغات بحث وتحرٍّ بالجرم ذاته.
 
بتاريخ 16-1-2021، ونتيجة عمليّات المتابعة، توصّلت القُطُعات المختصّة في الشّعبة إلى تحديد مكان تواجده.
 
 على الفور، توجّهت القوّة الخاصّة الى المكان، وبعد عمليّة مراقبة دقيقة، تم رصد المُشتبه به خلال قيامه بمحاولة سرقة سيّارات من محلّة الكفاءات، وتمكّنت بكمين محكم من توقيفه ومن معه ويدعى: -ع. ا. (مواليد عام 2000، سوري).
 
 بتفتيشهما ضبط بحوزتهما قفّازات يستخدمانها في عمليّات السرقة، بطاقة هويّة ورخصة سوق مزورتيّن ومبلغ مالي.
 
بالتّحقيق معهما، اعترفا بانضمامهما الى عصابة سرقة سيّارات، وأنّهما نفّذا:
 
- /4/ عمليّات سرقة طالت سيّارات مستأجرة بطريقة احتياليّة من شركات لتأجير السيّارات.
 
- /3/ محاولات سرقة سيّارات بواسطة الكسر من مناطق ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان.
 
 كما اعترف الأوّل باستخدامه للهويّة ورخصة السّوق المزوّرتين خلال تنقّلاته.
 
أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأُودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمرّ لتوقيف سائر المتورّطين.
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout