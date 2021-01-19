ماذا قال اللواء محمود الاسمر عن الإقفال؟!

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اشار الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن اللواء محمود الاسمر الى انه "حين اطلقنا نظام الاذونات للخروج واجهنا بعض المشاكل، اما اليوم الوضع افضل بكثير بعد المتابعة وسد الثغرات، ونحن نحاول تحسين الاجراءات وتنفيذها بشكل افضل".



ورأى الأسمر في حديث الى الـ"ال بي سي" ان "المواطن لديه الميل الى المخالفة، واليوم العبرة بإلتزام الناس".



ولفت الى ان "الاصابات عالية كما نسبة الوفيات، وغدا عند الساعة الواحدة هناك اجتماع للجنة الوزارية وسترفع توصية الى مجلس الوزراء.



واكد الأسمر ان "غدا الساعة الواحد هناك اجتماع للجنة الوزارية وسترفع توصية الى مجلس الوزراء، وقرار تمديد الاقفال او عدمه يأخذه مجلس الوزراء".