الأسد.. تسديد كامل القروض الممنوحة سابقاً للشهداء

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الوطن السورية : كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن»، بأن الرئيس بشار الأسد، وجّه بتسديد كافة ‏القروض الممنوحة سابقاً للشهداء في مختلف البنوك والمصارف العامة على تنوّعها، ‏سواء كانت قروضاً كبيرة ومتوسطة أم صغيرة في كل المحافظات السورية. ‏

وبيّنت المصادر، أن تسديد القروض تم من خلال صندوق الشهداء والجرحى، حيث شملت عملية التسديد المئات من المقترضين من الشهداء، على مساحة الجغرافيا ‏السورية.



وحسب مصادر «الوطن»، فقد تمت تصفية كل القروض المالية التي كان يتوجب تسديدها من ‏قبل ذوي الشهداء، ويتم إبلاغهم تباعاً بأن لا ذمم مالية عليهم بعد الآن، وأن كامل القرض تم ‏تسديده. ‏



وكان الرئيس الأسد أصدر في عام 2018 مرسوماً أعفى بموجبه الشهداء والمصابين بعجز كلي بنسبة 80 بالمئة فما فوق من الديون المترتبة بذمتهم من قروض ذوي الدخل المحدود لدى المصارف العامة بما لا يزيد على مليون ليرة سورية.