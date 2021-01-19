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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

19
JANUARY
2021
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت مصادر حقوقية إن بعض النقاش المرافق للأزمة الحكومية والحديث عن اعتبار المرجع الحاسم في مصير الحكومة هو مجلس النواب وليس الفيتو الرئاسي سيفتح الباب لتعديل دستوريّ يتمثل بالاحتكام الى مجلس النواب بنصاب الثلثين وإلزامية إحالة التشكيلة الحكوميّة إلى مجلس النواب بمهلة ثلاثة شهور.

 


كواليس

دعت مصادر إعلامية إلى متابعة ما ينشره ويكتبه عدد من العرب المؤيدين للسياسات الأميركيّة حول مستقبل أميركا وحجم القلق الذي يعبّرون عنه تجاه النموذج الأميركي وخوفهم من تراجع حجم الانخراط الأميركي في المواجهة مع محور المقاومة الذي تقوده «إسرائيل» وحكومات خليجية.

 

 


نداء الوطن : أسرار

عُلم أن رئيس وحدة التنسيق والإرتباط في «حزب الله» أجرى إتصالاً بقيادة الجيش، مؤكداً أن التحليلات الإعلامية التي يتم تداولها حول وقوف «الحزب» خلف الحملات المشبوهة التي تطال المؤسسة العسكرية وقائدها، إنما تهدف الى دق إسفين بين الجيش و»الحزب»، وهو أمر مُدان ومرفوض من قبل «حزب الله».

 

رغم قرار الاقفال، نقل التلفزيون مباشرة أمس اجتماعاً ترأسه وزير الزراعة في مكتبه وحضره عشرات النقابيين الزراعيين، علماً أنّ مدير مكتب الوزير مصاب بـ»الكورونا».

 

تردد أنّ تطبيق القيود المفروضة على حركة المطار بسبب الإغلاق العام، يشهد استنسابية واستثناءات في التعاطي إزاء حركة بعض الرحلات ذهاباً واياباً من وإلى لبنان.

 

 

 

اللواء: أسرار

غمز
سجلت ملاحظة قانونية بالغة الأهمية، وفحواها ضرورة الاشارة إلى الشركات الخاصة والرسمية في ما خص شركات إنتاج اللقاحات..


لغز
تحدثت تقارير عن تلاعب فحوصات الـPCR في أحد المناطق الحيوية، خارج العاصمة!

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