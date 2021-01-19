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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

19
JANUARY
2021
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 البناء: الديمقراطيّة الأميركيّة المأزومة: الـ”أف بي أي” تحقّق في ولاءات عناصر الحرس الوطنيّ

إبراهيم يشغّل محرّكاته بين عون والحريري... هل يجتمعان السبت؟ / برّي: متمسّكون بالمقاومة وحق العودة جوهر القضيّة الفلسطينيّة ولن يسقط

 

 


الديار : ارتفاعُ عداد الوفيات وعامٌ صعب... استراتيجيةٌ حكومية مربكة للمواجهة
الحريري بعد جولته الاقليمية :اشاراتٌ خارجية متناقضة تشجعه على التريث
الرئيس المكلف مستعدٌ لتجاوز «الاهانة الشخصية» وينتظر «فصل الملفات»؟

 

 

 

الأخبار : طلاب لبنان «الطشّ» عالمياً!
أوروبا تطالب لبنان بالتحقيق حول رياض سلامة
«كورونا»: مؤشّر الوفيات إلى تصاعد... والجيش لـ«حماية» المستشفيات؟
توصيات إسرائيلية (وإماراتية) إلى بايدن: عاقِب كل القطاع المصرفي اللبناني

 

 

 

نداء الوطن : الاستراتيجية الدفاعية... "انتظرناها من بعبدا فأتتنا من طهران"!
الراعي يضغط... وجبران "ملبّك"

 

 

 


اللواء: انقباض لبناني: مَن يكبح «عنتريات الأقوياء»؟
يأس فرنسي وانزعاج بطريركي وبعبدا متصلبة.. وارتفاع غير مسبوق لضحايا الكورونا

 

 

 

النهار : متى يكسر العهد الأزمة الحكومية بمسار دستوري؟

 

 

 

الجمهورية : "أسبوع المصالحة" : هل ينجح الوسطاء؟

 

 



the daily star: Neville leaves England women for Inter Miami

 

 

 

l'orient le jour : Comment la déprime a gagné les Libanais

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