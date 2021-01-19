عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

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البناء: الديمقراطيّة الأميركيّة المأزومة: الـ”أف بي أي” تحقّق في ولاءات عناصر الحرس الوطنيّ

إبراهيم يشغّل محرّكاته بين عون والحريري... هل يجتمعان السبت؟ / برّي: متمسّكون بالمقاومة وحق العودة جوهر القضيّة الفلسطينيّة ولن يسقط



الديار : ارتفاعُ عداد الوفيات وعامٌ صعب... استراتيجيةٌ حكومية مربكة للمواجهة

الحريري بعد جولته الاقليمية :اشاراتٌ خارجية متناقضة تشجعه على التريث

الرئيس المكلف مستعدٌ لتجاوز «الاهانة الشخصية» وينتظر «فصل الملفات»؟

الأخبار : طلاب لبنان «الطشّ» عالمياً!

أوروبا تطالب لبنان بالتحقيق حول رياض سلامة

«كورونا»: مؤشّر الوفيات إلى تصاعد... والجيش لـ«حماية» المستشفيات؟

توصيات إسرائيلية (وإماراتية) إلى بايدن: عاقِب كل القطاع المصرفي اللبناني

نداء الوطن : الاستراتيجية الدفاعية... "انتظرناها من بعبدا فأتتنا من طهران"!

الراعي يضغط... وجبران "ملبّك"



اللواء: انقباض لبناني: مَن يكبح «عنتريات الأقوياء»؟

يأس فرنسي وانزعاج بطريركي وبعبدا متصلبة.. وارتفاع غير مسبوق لضحايا الكورونا

النهار : متى يكسر العهد الأزمة الحكومية بمسار دستوري؟

الجمهورية : "أسبوع المصالحة" : هل ينجح الوسطاء؟





the daily star: Neville leaves England women for Inter Miami

l'orient le jour : Comment la déprime a gagné les Libanais