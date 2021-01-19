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ما يتعرض له لبنان من ازمة اقتصادية خانقة قرار سياسي خارجي

19
JANUARY
2021
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الديار : برز بالامس موقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري، اكد فيه ان حصار لبنان خارجي،وغير معلن، وقال في كلمة عبر الفيديو في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر البرلماني الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية الذي تستضيفه العاصمة الايرانية طهران، تحت عنوان «يوم غزة رمز المقاومة»:أجدد من لبنان الذي يرزح في هذه المرحلة الراهنة تحت وطأه أزمة سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية وصحية هي الأخطر في تاريخه، ناهيك عن عقوبات وحصار غير معلن جراء التزامه بثوابته الوطنية وتمسكه بعناوين قوته المتمثلة بالمقاومة وبحقوقه السيادية على أرضه وحدوده وثرواته في البر والبحر، ورفضه الرشوات المالية والإغراءات شريطة التخلي عن التزاماته تجاه القضية الفلسطينية وتبني حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واكد بري ايضا باسم الشعب اللبناني رفضنا ومقاومتنا أي محاولة لفرض التوطين تحت أي عنوان من العناوين. وفي هذا السياق، تشير اوساط مطلعة على موقف بري انه يملك من المعطيات الكثيرة التي تؤكد ان ما يتعرض له لبنان من ازمة اقتصادية خانقة قرار سياسي خارجي بامتياز ويهدف الى دفع لبنان الى تقديم تنازلات سيادية، بعيدا عن «المناكفات» الداخلية التي «لا تغني او تثمن عن جوع».

الديار
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