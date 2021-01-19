تأليف الحكومة غير مرتبط بالتفاهم حول الشروط الداخلية

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الديار : اوساط مطلعة اكدت «للديار» ان مسألة تأليف الحكومة، غير مرتبطة بالتفاهم حول الشروط الداخلية المتبادلة حول تركيبة الحكومة في شكلها او مضمونها، لان ما كشف من معطيات حول الاجواء الخارجية التي صاحبت زيارة الحريري، زادت من ارباكه، وتفسر تريثه او «مراوغته» في عملية التشكيل وفي هذا السياق، سمع الرئيس الحريري في جولته الخليجية خشية واضحة من قبل اسرائيل وحلفائها الجدد من توجه إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن لعودة سريعة إلى المفاوضات مع إيران بهدف احياء الاتفاق النووي، وحسب كبار المسؤولين المعنيين بالملف فستكون النتيجة هذه المرة أسوأ، بالنسبة اليهم. بعدما احرز الإيرانيون تقدما كبيرا منذ العام 2015 ولم يعد ممكناً العودة إلى الوراء. ولذلك ثمة تحديات كبيرة تنتظر المنطقة في الاسابيع والاشهر المقبلة.