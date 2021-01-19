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دعا النائب ماريو عون الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سعد الحريري الى الاعتذار، "لأنه لا يجوز في هذه الظروف الصعبة، ان يضع التكليف في جيبه ولا يقوم بأي خطوة باتجاه حلحلة الحكومة".



ورأى في حديث لصحيفة "الانباء الكويتية" ان الموضوع متعلق اليوم بالرئيس الحريري، فبلده بحالة انهيار على مختلف الاصعدة، وبالتالي اذا كان يجد صعوبة في تشكيل الحكومة، فالجرأة منه والمسؤولية تقتضي ان يعتذر، ليفسح المجال امام تكليف غيره لتشكيل الحكومة.



وقال عون: "لقد جربنا كل شيء مع الرئيس الحريري، ولكن اذا بقينا على هذه الحالة، على حكومة تصريف الاعمال حتى نهاية العهد، اعتقد ان هناك خيارات افضل، وهي ان نعود الى حكومة يمكن ان تكون شبيهة بحكومة حسان دياب في المرحلة المتبقية. اليوم شعبنا يموت تحت وطأة الجوع، ويئن بفعل الكورونا، والوضع الاقتصادي، لذلك هناك حلول افضل من الحريري، والحل ان "يزيح" من الساحة ويفسح المجال امام تكليف غيره".