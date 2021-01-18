النائب فريد البستاني: الرئيس عون ليس باشكاتب دوره يقوم على التوقيع فقط بل هو شريك أساسي في تشكيل الحكومة

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أطل النائب الدكتور فريد البستاني في مقابلة مع الإعلامي جاد أبو جودة عبر الـOTV، وفي ما يلي ابرز ما قاله النائب بستاني:

- اليوم أكثر من أي وقت مضى وبعد جائحة كورونا لمسنا الحاجة الملحة لوجود مستشفى دير القمر الحكومي الذي كان يمكن أن يقوم بدور مركزي في معالجة المصابين بكورونا، ولكننا اليوم نؤكد أن المستشفى سيفتح أبوابه في بداية الصيف المقبل.

- للمرة الأولى يتم الالتزام بالإقفال لكن هذا لا يكفي ولا بد من تمديد الإقفال وذلك للحد من الإصابات لا سيما وأن نسبة الحالات الايجابية وصلت20% من عدد الفحوصات، وذلك بالرغم من الضائقة الاقتصادية، وهنا الحكومة مدعوة للتعويض على الناس الذين يلتزمون منازلهم.

- نحن على الخط السليم لتأمين اللقاحات ولا تأخير في ذلك، الأولوية هو تشكيل حكومة والرئيس المكلف العائد من الإمارات المطلوب منه التواصل سريعا وفخامة رئيس الجمهورية للتوصل لتشكيل حكومة فاعلة، البطريرك وغيره يسعون لإعادة الثقة بين فخامة الرئيس والرئيس المكلف.

- الدعم يستنزف أموال المودعين في مصرف لبنان ولكن رفع الدعم لا يمكن أن يتم إلا بصورة تدريجية، بحيث يتم ترشيد الدعم فلا ندعم مثلا البنزين للميسورين والهيئات الدبلوماسية بل يجب ان تشمل فقط سيارات النقل والباصات والسيارات العمومية.

- يجب حماية القطاع الخاص لأنه القطاع الوحيد الذي يؤمن دوران العجلة الاقتصادية، وكذلك دخول ال fresh money إلى الدولة. فقطاع صناعة الأدوية قد ازدهر في ظل كورونا وهو يؤمن عددا كبيرا من الأدوية والمعقمات والمطلوب تنمية هذه الصناعة ودعمها لنتمكن من زيادة إنتاجها.

- لبنان ليس دولة مفلسة وعندما نتحدث عن أصول الدولة أي ال assets فنحن لا نسعى لبيعها بل للذهاب إلى المحادثات مع صندوق النقد الدولي ووضعه في الصورة الحقيقية لوضعنا مما يسهل الحصول على القروض والهبات من ال fresh money التي نحن بحاجة ماسة إليها للنهوض من جديد.

- نحن في لجنة الاقتصاد عقدنا عدة اجتماعات مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ورئيس الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية والتجارية واجتمعنا إليهم وذلك لبلورة رؤيا إقتصادية شاملة تضع الحلول اللازمة للمرحلة التي نمر بها.

- نحن كتكتل لم نطالب بأي حصة او وزارة في التشكيلة الحكومية بل إن رئيس الجمهورية هو من يتولى ذلك، وفخامته ليس باشكاتب دوره يقوم على التوقيع فقط، بل هو شريك أساسي في تشكيل الحكومة، والوزير باسيل يسعى لتشكيل الحكومة ولا يضع العراقيل امامها.

- ما يجب القيام به هو زيادة دخل الخزينة من طريق وضع ضريبة دخل تصاعدية وضبط الهدر في الدولة. أصحاب المصارف قاموا بالمقامرة بأموال المودعين، واليوم المطلوب منهم إعادة الأموال والأرباح التي جنوها والتي حولوها إلى الخارج.

- لم تتراجع شعبية التيار الوطني الحر لا سيما في الشوف، وذلك لأننا عدنا إلى الخطاب السياسي للرئيس عون والأهداف الأساسية القائمة على مكافحة الفساد، وهنالك ملفات مفتوحة في وزارة المهجرين ولا بد من الوصول إلى محاسبة المسؤولين عن الهدر.

- هنالك جو في البلد لتفشيل الرئيس عون، وذلك بغض النظر عن كل ما يطرحه. إنني أعلن من هنا حالة الطواريء الاقتصادية، هنالك احتكار وغلاء وتهريب يحب وضع حد لها. دخلت إلى التكتل عن عقيدة وأنا ملتزم وانا رجل أكاديمي لي اسلوبي الخاص ولا أدخل في المهاترات.