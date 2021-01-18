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قوى الامن تحذّر من رابط على واتساتب هدفه الوصول إلى البيانات الشخصية

18
JANUARY
2021
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صـــــــدر عــــن المديريــــة الــــعـــــامــــة لــــقـــوى الامــــــن الداخــــلــــي ــــ شعبـــة العــــــلاقـــات العـــــامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

يتلقّى عدد من المواطنين عبر تطبيق "واتساب" رسالة نصيّة وهمية، تدعو الى التسجيل في منظمة القوى العاملة للحصول على مبلغ وقدره /400/ ألف ل.ل.، مفادها: "نظراً بما تمر البلاد قررت القوى العاملة ان تمنح كل مواطن مبلغ 400 ألف ليرة كمساعدة للأسر الغير قادرة على العمل في الاوضاع الحالية أدخل بسرعة سجل بياناتك من هنا: https:// bit .ly / 2crep4w."

إن هذا الرابط لا يعود إلى قوى العاملة، ويهدف إلى سحب المعلومات من جهاز المتلقّي والاستحصال على بيانات شخصية يقوم بتعبئتها الاخير في التطبيق الوهمي، تمهيداً لاستخدامها لاحقاً في أعمال احتيالية.

تجدر الملاحظة، انه في حال قام أحد الاشخاص بنقر هذا الرابط، عليه ان يقوم بإعادة ضبط الهاتف من جديد (Format).

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، التنبّه والحذر، وعدم الدخول إلى أي رابط غير آمن ومؤكّد المصدر، كي لا يكونوا عرضةً لعمليات احتيالية، كما تدعوهم عند تلقي أي رسالة نصّيّة أو بريد إلكتروني باسم جهات أو منظمات أو مؤسّسات وغيرها... توهم بالربح المادي، إلى عدم التسرّع، ومراجعة الموقع الرسمي المعني بغية التأكد من صحة المعلومات.

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