اليكم حقيقة إنفجار "نيترات أمونيوم" في الضاحية الجنوبية وسقوط شهداء..

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صدر عن الدائرة القانونية في بلدية حارة حريك البيان التالي:

ردا على تداول وسائل التواصل الاجتماعي شائعات منسوبة الى بلدية حارة حريك عن حصول إنفجار "نيترات أمونيوم" في الضاحية الجنوبية لبيروت وانه نتج عنه سقوط عدد من الشهداء.

يهم بلدية حارة حريك ان تنفي الخبر جملة وتفصيلا،

مؤكدة انه لم يحصل اي انفجار في حارة حريك او الضاحية الجنوبية ، وانها لم تصدر اي خبر بحصول الانفجار ،

وان هذا الخبر كاذب وعارٍ عن الصحّة،

وهنا تحتفظ بلدية حارة حريك بجميع حقوقها لجهة ملاحقة ومحاسبة مَن يختلق الأخبار ويروّج لها وينسبها للبلدية زورا .