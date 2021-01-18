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سفارة لبنان في واشنطن تتحرك تجاه مسألة المنتجات الغذائية التي توحي بأنها من منشأ لبناني

18
JANUARY
2021
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تتابع سفارة لبنان في واشنطن مسألة إيراد صور لمنتجات شركة  Cedars Mediterranean Food Inc في مرفقات بيان صادر عن وزارة الصناعة اللبنانية حول "خداع المستهلكين في الأسواق الخارجية باعتماد شعارات وتسميات على منتجات غذائية توحي بأنها من منشأ لبناني".

وأوضحت السفارة لوزارة الخارجية والمغتربين بموجب مراسلة رسمية، وعبرها لوزارة الصناعة، أن Cedar’s علامة تجارية مملوكة من قبل قنصل لبنان الفخري في بوسطن السيد ابراهيم حنا وأسرته وهو يحمل الجنسيتين اللبنانية والأميركية، وهو حائز على وسام الإستحقاق اللبناني الفضي ذي السعف تكريما له على الدور المميز الذي لعبه ويلعبه في خدمة الاغتراب اللبناني. وتعتبر شركته أكبر شركة منتجة للحمص على الطريقة اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية إلى جانب صناعتها لمنتوجات غذائية أخرى، ويبدو واضحاً على هذه المنتجات أنها مصنوعة في الولايات المتحدة الأميركية وأن منشأها ليس لبنانياً. 

وبناء عليه، اقتضى التوضيح تجنباً للالتباس.

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