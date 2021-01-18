"الشؤون الإجتماعية": هذه معلومات مغلوطة يتم التداول بها

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نفت وزارة الشؤون الإجتماعية في بيان، المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بحيث تدّعي منح مساعدة مالية فورية بقيمة 400 ألف ليرة للمواطنين اللبنانيين، إذ جاء في الرسالة النصّية "المفبركة" ما يلي: "نظراً بما تمر به البلاد قررت القوى العاملة أن تمنح كل مواطن لبناني مبلغ 400 ألف ليرة كمساعدة للأسر الغير قادرة على العمل فى الاوضاع الحالية أدخل بسرعه سجل بياناتك من هنا http://bit.ly/cash-help-LB".



وأكّدت الوزارة في هذا الخصوص، أن كل ما يصدر عن جهات غير وزارة الشؤون الإجتماعية والسلطات الرسمية المعنيّة يبقى ضمن خانة الأخبار المفبركة والمغرضة.