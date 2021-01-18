بعد بيان بلدية حارة حريك عن أرقام الإصابات .. طلب من وزارة الصحة

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صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان الآتي: "بعد إعلان بلدية حارة حريك أن أرقام الإصابات التي ترد في الجدول اليومي لوزارة الصحة العامة مضاعفة عن أعداد الإصابات في نطاقها، يهم الوزارة التوضيح أن معطيات الجدول اليومي المفصل عن أعداد الإصابات في مختلف المناطق اللبنانية تستند إلى ما تتلقاه الوزارة من نتائج تردها من المختبرات في مختلف المناطق اللبنانية، حيث تبين أن هذه المختبرات تعتمد في بعض الحالات مكان العمل وليس مكان السكن، بحسب ما يصرح به الشخص المعني.

بناء عليه، تم التأكيد من خلال التواصل مع نقابة أصحاب المختبرات على إفادة من يجرون الفحوص بمكان سكنهم وليس عملهم، حرصا على دقة المعطيات خلال تسجيل أعداد الإصابات من جهة، وتسهيل حملات التتبع والتقصي التي تقوم بها الفرق الميدانية التابعة لوزارة الصحة العامة من جهة ثانية.

في اي حال، وبغض النظر عن المعلومات المتداخلة، فإن العبرة الأهم اليوم تبقى في الالتزام بالوقاية التي تأتي بالسلامة لكل الحالات".