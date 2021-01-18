درغام يوضح: الفيلا يتم استئجارها منذ سنوات عبر الشركة العالمية "Airbnb"

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يهم المكتب الإعلامي للنائب أسعد درغام توضيح حقيقة ما يتم تناقله على بعض المواقع الإخبارية بطريقة مغرضة، بخصوص تأجير منزل لإقامة حفلات خاصة.



ويؤكد "أن هذا الخبر عار عن الصحة، إذ أن الفيلا التي يملكها النائب درغام في منطقة البترون يتم استئجارها منذ سنوات عبر الشركة العالمية "Airbnb"، وقد أقدم مؤخرا أحد المستأجرين على مخالفة بنود العقد التي تنص على ضرورة احترام شروط التعبئة".



وعند إبلاغ النائب درغام بالأمر طلب تسطير محضر ضبط بالمستأجرين المخالفين، لافتا الى "أن المخالفة يتحملها من يقدم عليها وليس صاحب الملك".