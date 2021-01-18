عكر التقت قائد قوات اليونيفيل: لوقف الخروقات الاسرائيلية المتكررة

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إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر قائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، حيث إستنكرت قضية خطف الراعي اللبناني حسن زهرة، والإنتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تجاه لبنان.



الوزيرة عكرأكدت أمام ديل كول على ضرورة وقف الإعتداءات والخروقات المتكررة من جهة العدوالإسرائيلي، ورفض لبنان لأي تعدٍ على سيادته براً وبحراً وجواً، مشددة على ضرورة تطبيق الجانب الإسرائيلي للقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 بكافة مندرجاته. وأثنت الوزيرة عكرعلى الجهود التي قامت وتقوم بها قوات اليونيفيل بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني لمعالجة هذه الأمور.



وخلال اللقاء تم البحث أيضاً في موضوع إنتشاروباء كورونا وتداعياته، وإمكانية تقديم الدول المشاركة ضمن قوات اليونيفيل المساعدات الطبية لأهالي الجنوب، للوقاية من هذا الوباء.