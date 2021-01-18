بالتفاصيل .. قوى الأمن تتابع حالات كورونا في السجون

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

في إطار متابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا في السجون، لغاية تاريخه:

وصلت حالات الشفاء المخبري والسّريري والزّمني من فيروس "كورونا" في سجن رومية المركزي وفي نظارة قصر عدل بيروت، وفي سجن القاصرات إلى /633/ حالة من أصل العدد الإجمالي /645/ حالة إيجابية، وذلك بعد إجراء /2473/ فحصاً مخبرياً (PCR) للنزلاء.

في سجن حلبا، وبعد اجراء عدد من فحوصات (PCR) تم تشخيص /13/ حالة ايجابية.



في نظارة فصيلة القبّة، توجد /3/ حالات إيجابية.

في سجن زغرتا، تم تشخيص /10/ حالات ايجابية.

في نظارات وحدة شرطة بيروت، لا توجد أي حالة إيجابية.



أمّا بالنسبة لنظارات وحدة الشرطة القضائية، فقد أجريت فحوصات (PCR Tests) – خلال الـ /24/ ساعة المنصرمة، وتبيّن وجود حالتَين إيجابيتَين.

تُذكِّر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها تقوم بتسهيل عملية التواصل بين النُزلاء المصابين وذويهم عبر الهواتف المركزّة في السجّون، إضافةً إلى ذلك يُمكِنُ لذويهم إرسال رسالة عبر تطبيق "messenger" على حساب "Facebook" العائد لهذه المديرية العامة (lebisf) لمتابعة الاطمئنان إلى أوضاع النزلاء الصحيّة، إذا اقتضت الحاجة.