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هذا ما تسبّبت به الأمطار الغزيرة في البقاع الغربي

18
JANUARY
2021
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ساهمت الامطار الغزيرة في غضون الساعات الماضية في مناطق راشيا والبقاع الغربي بتفجير الينابيع الجوفية لا سيما في سهل عيحا ووادي تنورة ومحيط مشغرة.


كما تدفقت السيول واحدثت بركا في الطرقات جارفة معها الاتربة والصخور. وعملت البلديات على تنظيف وتوسعة المجاري وازالة الشوائب من الطرقات العامة تداركا للايام القادمة وما تحمله من عواصف ومنخفضات جوية.


وتسببت العاصفة بانهيار بعض جدران الدعم، كما ألحقت أضرارا بالغة في الاشجار المثمرة والخيم البلاستكية في خربة قنافار وجب جنين وغزة.


وارتفع منسوب المياه في بحيرة القرعون بشكل ملحوظ بفعل غزارة وقوة تدفق المياه واندفاعها في مجرى نهر الليطاني.

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