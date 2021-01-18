الثلوج تقطع الطريق..

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تسبب المنخفض الجوي الذي يحكم سيطرته على لبنان بتأثر منطقة الشوف بالعواصف المترافقة، حيث غطت الثلوج للمرة الاولى هذا العام المرتفعات الجبلية بدءا من ارتفاع نحو 1400 مترا وما فوق، وادت الى قطع الطريق الذي يصل الشوف بالبقاع عبر معاصر الشوف-الارز - كفريا في الفترة الصباحية، باستثناء السيارات ذات الدفع الرباعي والمجهزة.



في حين ان الامطار والمتساقطات تحولت الى سيول جارفة والسواقي الى انهر غزيرة رفعت من منسوب مياه الانهر الى نحو قياسي.



وترافقت العاصفة كذلك مع زخات برد الحقت اضرارا ببراعم اشجار الفواكه التي تفتحت قبل اوانها في الفترة الخريفية المنصرمة.