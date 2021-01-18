محضر ضبط بحق إبن "مُصابة" بكورونا... حقيقة الفيديو

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أوضحت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي, أنه "يتم تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه امرأة مصابة بفيروس كورونا وهي موضوعة على جهاز تنفس صناعي في المستشفى، تشكو من تنظيم محضر ضبط بحق ابنها الذي كان متوجها لجلب اغراضها من المنزل بالرغم من عرضه التقرير الطبي على العنصر بنتيجة المتابعة والوقوف على صخة الخبر جرى الاتصال بالطبيب المعالج ليتبين ان ابن المصابة قد حضر امامه وطلب منه تزويده بتقرير طبي بعد ان تم تنظيم محضر الضبط بحقه بهدف عدم تكرار المخالفة اثناء انتقاله".

وقالت: "في اوقات لاحقة كنا نتمنى على الشاب عدم ابلاغ والدته بهذه المعلومات الخاطئة وهي بهذه الحالة التي دفعت الاخيرة للتصريح بما ورد في الفيديو بصورة مؤترة".

وتطلب قوى الامن الداخلي عدم التسرع في نقل اخبار غير موثوقة لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي نمر بها وتتمنى الشفاء العاجل للسيدة ولجميع المصابين بهذا الفيروس.

ووضعت ملاحظة ترجت بهم الذين وردهم الفيديو ارسال هذا التوضيح لمرسله توخيا للحقيقة