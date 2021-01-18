بلدية حارة حريك: وزارة الصحة تنشر أرقاما مضاعفة وغير حقيقية عن أعداد المصابين بكورونا في البلدة

A + A -

أعلنت بلدية حارة حريك ان " وزارة الصحة تصدر منذ أشهر جداول بالمصابين بجائحة كورونا ، وتتضمن خلافا للواقع ارقاماً غير حقيقية عن أعداد المصابين في بلدة حارة حريك، بحيث توردها الوزارة اضعافاً مضاعفة عن العدد الحقيقي للمصابين.وذلك بالرغم من مراجعة البلدية للوزارة مرارا وتكرارا وابلاغها بالارقام الحقيقية."





ولفتت الى ان هذا الأمر ثابت من الجدول الصادر عن البلدية والمرفق ربطا بالبيان الحاضر، والذي يبين ان النسبة المئوية المتوسطة للمصابين هي بحدود 20 % من الأرقام الصادرة عن الوزارة .





واكدت بلدية حارة حريك، استمرار تعاونها التام مع وزارة الصحة في كافة المجالات لا سيما مكافحة جائحة كورونا.

وأملت من وزارة الصحة ووسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية ومراجعة البلدية للتأكد من صحة الارقام ، داعية ابناء البلدة لاخذ كافة الاحتياطات اللازمة للوقاية من كورونا.