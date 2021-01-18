living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خلية الازمة في جبيل: ١٠٥٠ حالة إيجابية في القضاء والعمل مستمر لدعم المؤسسات الصحية

18
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
عقدت خلية الازمة في قضاء جبيل اجتماعا الكترونيا بحضور النائبين سيمون ابي رميا وزياد الحواط وقائمقام جبيل نتالي الخوري ورئيس رابطة مخاتير جبيل ميشال جبران، ممثل اتحاد بلديات جبيل ميشال خلفية وطبيب القضاء في وزارة الصحة وسام سعادة، واستهلت اللقاء بشكر كل من قائمقام جبيل وطبيب القضاء على الجهود الاستثنائية المبذولة لاحتواء جائحة كورونا في قضاء جبيل، كذلك رؤساء البلديات والمخاتير على المتابعة الحثيثة والمعالجة السريعة للموضوع، ما يعزز مفهوم اللامركزية الإدارية.
 
ثم وضع طبيب القضاء بتصرف الخلية الأرقام منذ تاريخ بدء فيروس كورونا في ٢١ شباط: " _قضاء جبيل قاطنين ٦٤٩٣ إصابة، بينهم ٤٠ حالة وفاة، و١٠٥٠ حالة إيجابية، حتى يوم السبت مساء.
 
وقد تم البحث في سبل دعم المستشفيات في القضاء التي تعالج مرضى كورونا من ناحية زيادة عدد الأسرة وتوسيع قدرتها الاستعابية.
 
ودرست الخلية كيفية دعم المؤسسات الصحية لاسيما الصليب الأحمر اللبناني ومكتب وزارة الصحة في قضاء جبيل لتأمين أجهزة تنفس لتخفيف المعاناة عن المواطنين، بالإضافة إلى تأمين فحوصات ال PCR بشكل دوري، والأدوية التي تعالج المصابين بفيروس كورونا، وخلال ٤٨ ساعة ستكوِّن الخلية تصورا أوليا عن كيفية معالجة هذه المسائل والتواصل مع الجهات المعنية من مستشفيات ووزارة صحة وصليب احمر.
 
وذكرت الخلية المواطنين بضرورة ووجوب التزام المنازل خلال فترة الإقفال العام الشامل كي نربح سويا المعركة بمواجهة "كورونا"، داعية فقط المواطنين الذين يشعرون بالعوارض إلى الاتصال بالصليب الأحمر لنقلهم إلى الجهات الاستشفائية.
 
وختمت الخلية اجتماعها بتوجيه شكر إلى الصليب الأحمر على جهوده الجبارة الذي يؤديها في هذه الفترة الصعبة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout