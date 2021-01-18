living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

استمرار المنخفض الجوي .. طقس عاصف وثلوج، إليكم التفاصيل

18
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ودرجات حرارة صباحية متدنية. كما يتشكل الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار صباحا تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح عاصفة تصل سرعتها الى 85 كم/س إجمالا و 100كم/س شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر الى 5 امتار ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق خصوصا شمال البلاد. تخف سرعة الرياح تدريجيا بدءا من بعد الظهر لتبقى ناشطة حيث تصل سرعتها 40 كم/س إجمالا و 50 كم/س شمال البلاد، ويبقى التحذير من اشتداد سرعتها التي قد تؤدي الى تطاير اللوحات الإعلانية، وتتشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار.


وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: يستمر الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي البارد والماطر والمتمركز فوق البحر الأسود حتى مساء يوم الأربعاء، حيث ينحسر تدريجيا بينما يبقى تأثير الكتل الهوائية الباردة للأيام التالية.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل : من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا وانخفاض محدود في درجات الحرارة والتي تستمر دون معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة نهارا مع رياح ناشطة تشتد شمال البلاد لتصل سرعتها ل75 كم/س، كما تتساقط ثلوج متفرقة ومتقطعة نهارا على ارتفاع 1400 متر وما فوق نهارا وتلامس الـ 1200 متر فجر يوم الثلاثاء، تشتد غزارة الأمطار ليلا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها فجر يوم الثلاثاء لـ 85كم/س إجمالا يرتفع معها موج البحر لحدود الـ 5 أمتار، وهنا نحذر من تطاير اللوحات الإعلانية على الطرق، وتشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار.

– الثلاثاء: غائم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ودرجات حرارة صباحية متدنية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار صباحا تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح عاصفة تصل سرعتها الى 85 كم/س إجمالا و 100كم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى 5 امتار ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق خصوصا شمال البلاد، تخف سرعة الرياح تدريجيا بدءا من بعد الظهر لتبقى ناشطة حيث تصل سرعتها 40 كم/س إجمالا و 50 كم/س شمال البلاد، ويبقى التحذير من اشتداد سرعتها التي قد تؤدي الى تطاير اللوحات الإعلانية، كما تتشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار.

– الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حيث تسيطر الكتل الهوائية الشديدة البرودة على كامل الاراضي اللبنانية مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، وتهطل أمطار وثلوج متفرقة ( ثلوج تلامس ال 1000متر خصوصا خلال الفترة الصباحية)، نشهد انفراجات واسعة خلال النهار، وتنحسر الأمطار والثلوج مساء لتحل محلها موجات من الصقيع حيث يتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

– الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع درجات حرارة متدنية صباحا حيث يتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع ال 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

– الحرارة على الساحل من 10الى 17 درجة، فوق الجبال من 3 الى 8 درجات، في الداخل من 5 الى 9 درجات.
– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 50كم/ س إجمالا و 70 كم/س شمال البلاد بدءًا من بعد الظهر، والتي تشّتد تدريجيًا خلال الليل وخاصة فجر يوم الثلاثاء لتلامس ال 85 كم/ س إجمالاوال 100كم/س شمال البلاد.
– الانقشاع: سيء اجمالا.
– الرطوبة النسبية على الساحل:
بين 60و 90% .
– حال البحر: مائج الى هائج (ما يقارب 3 امتار)، حرارة سطح الماء: 20 درجة.
– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق
– ساعة شروق الشمس: 6,42
– ساعة غروب الشمس: 16,54

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout