استمرار المنخفض الجوي .. طقس عاصف وثلوج، إليكم التفاصيل

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ودرجات حرارة صباحية متدنية. كما يتشكل الضباب على المرتفعات، وتهطل أمطار صباحا تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح عاصفة تصل سرعتها الى 85 كم/س إجمالا و 100كم/س شمال البلاد، يرتفع معها موج البحر الى 5 امتار ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق خصوصا شمال البلاد. تخف سرعة الرياح تدريجيا بدءا من بعد الظهر لتبقى ناشطة حيث تصل سرعتها 40 كم/س إجمالا و 50 كم/س شمال البلاد، ويبقى التحذير من اشتداد سرعتها التي قد تؤدي الى تطاير اللوحات الإعلانية، وتتشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار.



وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: يستمر الحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي البارد والماطر والمتمركز فوق البحر الأسود حتى مساء يوم الأربعاء، حيث ينحسر تدريجيا بينما يبقى تأثير الكتل الهوائية الباردة للأيام التالية.

– المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر كانون الثاني على الساحل : من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.

الطقس المتوقع في لبنان:

– الإثنين: غائم جزئيا الى غائم احيانا وانخفاض محدود في درجات الحرارة والتي تستمر دون معدلاتها الموسمية، كما يتكون الضباب على المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة نهارا مع رياح ناشطة تشتد شمال البلاد لتصل سرعتها ل75 كم/س، كما تتساقط ثلوج متفرقة ومتقطعة نهارا على ارتفاع 1400 متر وما فوق نهارا وتلامس الـ 1200 متر فجر يوم الثلاثاء، تشتد غزارة الأمطار ليلا وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تصل سرعتها فجر يوم الثلاثاء لـ 85كم/س إجمالا يرتفع معها موج البحر لحدود الـ 5 أمتار، وهنا نحذر من تطاير اللوحات الإعلانية على الطرق، وتشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار.

– الثلاثاء: غائم اجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة ودرجات حرارة صباحية متدنية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار صباحا تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح عاصفة تصل سرعتها الى 85 كم/س إجمالا و 100كم/س شمال البلاد يرتفع معها موج البحر الى 5 امتار ، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق خصوصا شمال البلاد، تخف سرعة الرياح تدريجيا بدءا من بعد الظهر لتبقى ناشطة حيث تصل سرعتها 40 كم/س إجمالا و 50 كم/س شمال البلاد، ويبقى التحذير من اشتداد سرعتها التي قد تؤدي الى تطاير اللوحات الإعلانية، كما تتشكل السيول نتيجة غزارة الأمطار.

– الأربعاء: غائم جزئيا مع انخفاض درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية، حيث تسيطر الكتل الهوائية الشديدة البرودة على كامل الاراضي اللبنانية مع ضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، وتهطل أمطار وثلوج متفرقة ( ثلوج تلامس ال 1000متر خصوصا خلال الفترة الصباحية)، نشهد انفراجات واسعة خلال النهار، وتنحسر الأمطار والثلوج مساء لتحل محلها موجات من الصقيع حيث يتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

– الخميس: قليل الغيوم إجمالا مع درجات حرارة متدنية صباحا حيث يتكون الجليد على الطرق الجبلية اعتبارا من ارتفاع ال 1000 متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية.

– الحرارة على الساحل من 10الى 17 درجة، فوق الجبال من 3 الى 8 درجات، في الداخل من 5 الى 9 درجات.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 50كم/ س إجمالا و 70 كم/س شمال البلاد بدءًا من بعد الظهر، والتي تشّتد تدريجيًا خلال الليل وخاصة فجر يوم الثلاثاء لتلامس ال 85 كم/ س إجمالاوال 100كم/س شمال البلاد.

– الانقشاع: سيء اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل:

بين 60و 90% .

– حال البحر: مائج الى هائج (ما يقارب 3 امتار)، حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,42

– ساعة غروب الشمس: 16,54