قيادة الجيش نعت العميد بحمدوني

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تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد ابراهيم بحمدوني، الذي توفي بتاريخ 13 / 1 /2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

– من مواليد: 8 / 12 /1949- قب الياس – زحلة.

– تطوّع في الجيش بتاريخ 13/11/1972، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1975، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 8 / 4 /2002.

– حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.

– متأهل وله ولدان.

أقيم المأتم بتاريخ 15/1/2021 الساعة 14.00 في كنيسة ميلاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس – قب الياس.

تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:

– زوجته: 401436 /70

– إبنه النقيب الطبيب الأسنان جهاد بحمدوني: 161583 /70

– إبنته عبير: 579047 /76