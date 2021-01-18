قيادة الجيش نعت العميد بحمدوني

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تنعي قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، العميد المتقاعد ابراهيم بحمدوني، الذي توفي بتاريخ 13 / 1 /2021، وفي ما يلي نبذة عن حياته:
– من مواليد: 8 / 12 /1949- قب الياس – زحلة.
– تطوّع في الجيش بتاريخ 13/11/1972، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 1/8/1975، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتباراً من 8 / 4 /2002.
– حائز عدة أوسمة، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
– تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
– متأهل وله ولدان.
أقيم المأتم بتاريخ 15/1/2021 الساعة 14.00 في كنيسة ميلاد السيدة العذراء للروم الأرثوذكس – قب الياس.
تُقبل التعازي على أرقام الهواتف التالية:
– زوجته: 401436 /70
– إبنه النقيب الطبيب الأسنان جهاد بحمدوني: 161583 /70
– إبنته عبير: 579047 /76