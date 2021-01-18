ما آخر مستجدّات الوضع الصحي لنائب القوات؟

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صدر عن المكتب الإعلامي للنائب جوزيف إسحق بيان جاء فيه:

"يتوجه عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جوزيف إسحق بالشكر الى كل الذين إتصلوا للإطمئنان عن صحته، وكل الذين رفعوا الصلوات، وأضاؤوا الشموع على نية شفائه. ويتقدم منهم بالاعتذار عن عدم تمكنه من الرد على مكالماتهم بسبب وضعه الصحي. كما يشكر الأطباء والممرضين الذين اهتموا ويهتمون بجميع المرضى، وهم بالفعل خط الدفاع الأول في هذه المعركة الدقيقة. ومن هنا يأمل أن تتكلل كل الجهود التي تقوم بها مؤسسة جبل الأرز، وعلى رأسها النائب ستريدا جعجع، لاستكمال المرحلة الثانية والأخيرة من عملية تجهيز مستشفى أنطوان الخوري ملك طوق بشري - الحكومي بالنجاح، لتتلاءم مع الجهود التي يبذلها الطاقم الطبي والتمريضي مشكورا، ونؤمن لأهلنا في المنطقة قليلا من الاطمئنان في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.

وإذ يطمئن المكتب الإعلامي جميع الأهل في حصرون ومنطقة الجبة وكل الرفاق والمحبين، بأن سعادة النائب يتماثل للشفاء وخرج صباح اليوم من المستشفى إلى المنزل، ويأمل لقاءهم جميعا في أقرب وقت، يتمنى من الجميع التقيد بالتعبئة العامة واتخاذ التدابير الوقائية كافة، لأن الوضع بات كارثيا. حمى الله منطقتنا وأهلها وكل لبنان".