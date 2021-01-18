طقس 2021 يخبئ مفاجآت.. الأمطار سترافقنا حتى حزيران!

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توقّعت مجموعة الرهبان المختارين الأرمن النازلين في مدينة البندقية بشمال إيطاليا، في التقويم الفلكي المعروف بـ"مطبوخ الأرمن"، أن تمتد الأمطار لغاية شهر حزيران.

وبحسب المطبوخ، الطقس بين 1 و9 أيار سيكون متقلبا وعاصفا وماطرا . وسيحصل خسوف كامل للقمر في 26 أيار.

أما فصل الصيف فسيكون حارا جداً على ان تعود الأمطار في أيلول، وهناك احتمال ان نشهد تساقط الثلوج على الجبال بين 27 و30 تشرين الثاني.

هذا واشارت الدراسة التي اجراها الرهبان حول التغيرات الجوية التي سوف تحدث حول محيط البحر الأبيض المتوسط، الى انه سيحصل كسوفا كاملا للشمس في 4 كانون الأول، وخسوفا جزئيا للقمر في 19 تشرين الثاني.