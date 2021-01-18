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وزير الصحة وقّع الدفعة الأولى من مستحقات المستشفيات لمعالجة مرضى كورونا

18
JANUARY
2021
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن البيان الآتي:

"وقع وزير الصحة الدفعة الأولى من المستحقات المالية العائدة لمستشفيات حكومية وخاصة لقاء معالجة مرضى كورونا من قرض البنك الدولي، وذلك بعد انتهاء التدقيق بفواتير المستشفيات من قبل الشركة المعنية بذلك.

وستتمكن المستشفيات الحكومية الآتية: رفيق الحريري، بعبدا، ضهر الباشق، بنت جبيل الحكومي، صيدا، طرابلس، بشري، عبد الله الراسي، والمستشفيات الخاصة التالية: القديس جاورجيوس - الروم، مار يوسف، بهمن، سيدة المعونات، دار الأمل، من قبض مستحقاتها بدءا من اليوم من مصرف لبنان المركزي.

وهكذا يكون قد بدأ تطبيق الوعد بالدفع مباشرة بعد انقضاء شهر على تسليم الفواتير، بحيث يصبح الأمر روتينيا ضمن الاتفاق الساري مع البنك الدولي، بالإضافة إلى المستحقات الأخرى التي بدأت تصل إلى المستشفيات الخاصة والحكومية من وزارة المالية".


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