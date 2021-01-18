عناوين الصحف ليوم الأثنين 18 كانون الثاني 2021

A + A -

الأخبار : «إسرائيل» تعترف بعد طول إنكار: حزب الله يملك مئات الصواريخ الدقيقة

لبنان «بلا مستشفيات»



الديار: لبنان ليس بخير... إنكار شبه كامل للأزمة وعجز فاضح في طرح الحلول

الأزمة تخطّت الدولار وأصبحت تطال الكيان... والمطلوب خطّة طوارئ

عمادها الشق الأمني والشق الإجتماعي لمنع تفكّك المؤسسات كافة

نداء الوطن : فشلُكم يقتل الناس... يا حسن!

اللواء: «التأليف» يدخل على خط الكورونا: 3 أسابيع حاسمة!

الحريري عاد إلى بيروت.. وبري يتحرك والراعي يدعو عون للمبادرة



البناء: حزب الله و«القومي» يندّدان بالعقوبات على المقداد: علامة على التورّط الأوروبي مع الإرهاب

بكركي لوضع الملف الحكوميّ في العناية الفائقة: السرير عونيّ والأوكسجين حريريّ / خبراء كورونا: تمديد الإقفال إلى 15 شباط و5000 سرير من المستشفيات الخاصة



الجمهورية: الراعي يستعجل عون والحريري التأليف



النهار: التعطيل "يستقوي" على كورونا والانفجار يقترب!



l'orient le jour: Hariri s’accroche... en attendant le « grand bargain »



the daily star: Eyes on Berri to break Cabinet deadlock