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أسرار الصحف ليوم الأثنين 18 كانون الثاني 2021

18
JANUARY
2021
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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر نيابية إن الحديث عن وساطة يقوم بها الرئيس سعد الحريري بين دول الخليج ومصر مع تركيا وبين تركيا وفرنسا مبالغة كبيرة، لكنّ أوساطاً قريبة من الحريري قالت إنه يقوم بمحاولة الحصول على موافقة المحاور الثلاثة على مساحة تفاهم حول لبنان لصالح المبادرة الفرنسية.

 


كواليس

قالت مصادر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الإجراءات التي تتخذها إيران أبعد من التصعيد التفاوضي وتقع في دائرة الاستعداد للخروج من الاتفاق النووي لصالح البقاء تحت مظلة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ما لم يتم تطبيق الاتفاق من بوابة رفع العقوبات من الشركاء الأميركيين والأوروبيين فيه.

 

 


نداء الوطن : أسرار

 إنشغلت الدوائر السياسية بتقاسم التوظيفات الدسمة المرتقبة في لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العُليا، بالاضافة الى تحضير مسودة تغييرات في بعض الوظائف القيادية في مصرف لبنان.

 

مع إعلان وزير الخارجية الاميركي وقف الادارة الاميركية تمويل منظمة الاونروا، سربت جهات في الاونروا معلومات عن توجه لتنقية المسجلين على لوائحها والمستفيدين من تقديماتها، بحيث تشطب اسماء الاشخاص الذين يحملون الجنسية اللبنانية.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
أُحيطت الفحوصات الطبية الأخيرة لشخصية رسمية بارزة بالتكتم الشديد لا سيما بالنسبة لنتائج صورة «MRI» التي أجريت لمقاطع حساسة في الدماغ!


لغز
تساءل ديبلوماسي غربي عن الأسباب التي تحول دون قيام جبهة سياسية عريضة تضم الأحزاب والتيارات السياسية والشخصيات المستقلة المشهود لها بمواقفها الوطنية والسيادية !

 

 

 

الجمهورية: أسرار

عروض لتمرير صفقة!

تلقّى مندوب شركة دولية عروضاً مختلفة لإمرار صفقة تتناول قطاعاً حيوياً ولم تفهم نتائج هذه العروض وما انتهت اليه.

 

إنجازان.. سياسي وتنظيمي

اقتربت مجموعة سياسية وحزبية تسعى الى تشكيل جبهة واحدة من إنجاز ورقتين واحدة سياسية وثانية تنظيمية.

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