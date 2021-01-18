living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اللقاحات قبل نهاية الشهر

18
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الأخبار : وقّع وزير الصحة، حمد حسن، أمس، العقد النهائي مع شركة «فايزر» لتأمين أكثر من مليونَي جرعة من اللقاح يفترض أن تصل تدريجياً بدءاً من مطلع شباط المُقبل. فيما علمت «الأخبار» أن الجهود الحكومية نجحت، على ما يبدو، في تقريب موعد تسلّم الدفعة الأولى من اللقاحات.

 

وأوضحت مصادر مطّلعة أنه في الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستُنجز المعاملات المالية والقانونية التي تتيح للشركة تجهيز نحو نصف مليون لقاح، على أن تصل خلال عشرة أيام.

 

وبعد توقيع حسن العقد، بادر البنك الدولي الى التواصل مع «فايزر» لتوقيع العقد الخاص بحصة لبنان بما يسمح بالبدء في شحن اللقاحات التي ستشمل الدفعة الأولى منها أعضاء الجسم الطبي وكبار السنّ وذوو الأمراض المزمنة، على أن تصل دفعة ثانية من اللقاحات خلال أسبوعين والدفعة الثالثة خلال ثلاثة أسابيع.


ولفت بيان للوزارة الى أنها، بالتعاون مع القطاع الخاص، في صدد تأمين مليونَي لقاح من شركتَي «أسترازينيكا» و«سينوفارم» بدءاً من شباط المقبل، «وتمّ حجز لقاحات إضافية» من شركة «جونسون» ستصل بمجرد انتهاء المصادقات العالمية على اللقاح، ولا تزال المحادثات جارية مع شركتَي «موديرنا» الأميركية و«سبوتنيك» الروسية، بمساهمة القطاع الخاص لتأمين كميات إضافية.

 

وفي المعلومات أيضاً أن الاتصالات انتهت الى تفاهم مع الوكيل الحصري لـ«أسترازينيكا» في الشرق الأوسط للحصول على كمية من اللقاح البريطاني خلال آذار المقبل. وقد أبلغ الوكيل الحكومة اللبنانية أن الحصة اللبنانية ستأتي من مصنع في روسيا أُعطي ترخيصاً من الشركة البريطانية.

 

أما اللقاح الصيني، فقد تبيّن أن الحكومة الصينية حسمت بأنها ليست في وارد التعاون المباشر مع أي حكومة لم تشارك في التجارب السريرية التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية. لكنها لن تمانع في أن تبادر دول حصلت على اللقاح الى منح قسم منه الى دول أخرى وفق آليات غير تجارية.

 

وفي هذا السياق، يواصل الرئيس سعد الحريري مفاوضاته مع سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على جرعات تكفي لنحو مليون مواطن، كما سيصار الى إثارة الأمر مع حكومتَي الأردن والبحرين.


رئيس اللجنة الوطنية للقاح ضد كورونا، الدكتور عبد الرحمن البزري، رأى أن «وصول اللقاحات لا يعني أن الموضوع انتهى، لأن أمامنا ما يقارب العام من المعاناة والالتزام حتى نستطيع تمرير هذه المرحلة الصعبة».


وفيما أعلنت نقابة المستشفيات عن نقص في المستلزمات، مشيرةً إلى أن الكثير من «المستلزمات الطبية موجودة في المخازن عند التجار، ولكن بسبب ارتفاع أسعارها وصعوبة الدفع يتعذّر على المستشفيات تأمينها»،

 

أعلنت وزارة الصحة عن تسلمها أمس «18 قطعة من أجهزة التنفس الكاملة (ICU Ventilators)، لاستخدامها في أقسام العناية الفائقة للمرضى من ذوي الحالات الحرجة، وهي تشكل الدفعة الأخيرة من سلسلة دفعات اشترتها الوزارة في آذار الماضي من قرض البنك الدولي، وتأخر وصولها بسبب مشكلة تحويلات مالية للمستورد.

 

وقد بدأ توزيع الأجهزة بحسب الضرورة». كما تترقب الوزارة قريباً وصول دفعة إضافية من أسرّة العناية الفائقة وأجهزة التنفس التي تم شراؤها من منظمة الصحة العالمية لتوزيعها على مستشفيات حكومية وخاصة.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout