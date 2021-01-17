مصطفى حمدان: اللقاح حق لكل مواطن بدون تربيح جميلة

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اشار أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون العميد مصطفى حمدان في تصريح له، الى اننا "تركنا المبادرة الفرنسية المبعثرة والتأليف والتفذلك بتفسير الدستور، وبدأنا بالمزايدات على صحة الناس المعترة، في ظل التصاعد السريع لانتشار الكورونا في لبنان".



واشار الى ان "اللقاح حق لكل مواطن بدون تربيح جميلة، والكورونا عابر للدين والاصطفافات السياسية. لا تطيفوا مكافحته وتدخلوا اللقاح إلى لبنان عبر بازار السياسة اللبنانية في التأليف والديمقراطية التوافقية الطوائفية". واعتبر أن "السؤال الأهم اليوم، ماذا بقي من نظام فسادكم وإفسادكم كي يرمم على أيام بايدن القادمة، كما تنتظرون؟"