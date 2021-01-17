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الطبيب اللبناني المغترب د .محمد الساحلي يدعو الى اشراك المغتربين في دعم القطاع الصحي في لبنان من خلال خطة عمل محددة*

17
JANUARY
2021
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طرح الطبيب اللبناني د.  محمد الساحلي ممثل الاتحاد الافريقي للرعاية الصحية مبادرة توعوية أو مشروع انقاذ ضمن منصة عمل  نظمها مجلس التعاون الافريقي يدعو فيه  إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص وتحديدا  المغتربين اللبنانيين في دعم القطاع الصحي ، وذلك من خلال إصدار أسهم وضخ أموال لرفع رأسمال المستشفيات الخاصة في لبنان .
ما يتيح لتلك المستشفيات  دفع مستحقاتها القديمة من ناحية, ورفع مستوى الاجور للعاملين والأطقم الطبية مانعة اياهم من الهجرة وترك البلد من ناحية أخرى , 
وبالتالي تعزيز الدعم  المادي لمحاربة الداء المستجد  وتخطي الازمة الصحية التي يمر بها لبنان وتعزيز قدرة الطاقم الطبي  من خلال  ما يسمى  بمخصصات لمواجهة  كوفيد19
COVID 19 ALLOWANCE
  ,كما تتيح لهم شراء ما ينقصهم من معدات و مستلزمات طبية
و أكد د.ساحلي  من خلال تجربته في ادارة واحدة من اهم المستشفيات الخاصة في منطقة الجنوب الافريقي  أن القطاع الخاص والمغتربين اذا ما تم تحفيزهم  وأشراكهم  لن يتلكأوا عن لعب أي دور إيجابي لتأمين الأدوية المفقودة من الأسواق أو حتى اللقاحات أو أي من المستلزمات الطبية الضرورية
ومع تأكيده على أهمية  الخطوة الايجابية التي قامت بها  الحكومة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد اللقاح الصيني فقط ! تساءل د. الساحلي ما الذي يمنع الدولة اللبنانية من السماح للقطاع الخاص من استيراد  باقي اللقاحات الخاصة بكورونا  ضمن أطر وقوانين وأسلوب تسعير محدد ,خصوصا ان هذا الموضوع سيتم من خلاله التداول بالعملة الاجنبية وادخالها  الى البلد وهذا ايجابي بأي حال, سيما بالنسبة للدول النائية التي تستورد مستلزماتها الطبية من خلال طرف ثالث لبناني وهذا سيدخل عملة صعبة ويساهم في استيراد بعض تلك المستلزمات ايضا الى لبنان 
مبادرة الدكتور محمد الساحلي تتخطى الحلول المرحلية الهادفة إلى دعم ظرف معين بل يعتبرها ركيزة من رؤيته للبنان ٢.٣٠ مركزاً صحياً لمنطقة الشرق الأوسط  ,وسط مخاوف جادة من هجرة الطواقم الطبية من لبنان وفي هذا  الإطار اقترح د ساحلي انشاء بنك بيانات شخصية للأطقم الطبية من خلال ادارة خاصة تحدد فيها سفر واقامة الممارس للمهنة وبالتالي اعطاء المقيمين  الفلسطينيين في لبنان وبعضهم من طلاب الطب الأجانب المتخرجين من جامعات لبنانية حق ممارسة مهنة الطب في لبنان ولو مرحليا لمدة محدودة أسوة بكل دول العالم 

يذكر ان د . محمد الساحلي يشغل منصب أمين عام المنظمة الصحية في افريقيا  وعضو مجلس ادارة المبادرة الصحية الاميركية في افريقيا 

 
 
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